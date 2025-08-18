Χαλάνδρι: Συνελήφθη ο 28χρονος για τη δολοφονία της 47χρονης συντρόφου του

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 28χρονο για τη δολοφονία της 47χρονης συντρόφου του

Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί για την άγρια δολοφονία μιας 47χρονης στο Χαλάνδρι.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης και θύμα ήταν ζευγάρι με τους αστυνομικούς να ερευνούν τι έκανε τον 28χρονο να προχωρά στο άγριο έγκλημα, που σημειώθηκε στην οδό Ρουμπέση 31, στο Χαλάνδρι.

Ο 28χρονος της κατάφερε μαχαιριές σε στόμα και κεφάλι, όπως αναφέρουν τα στοιχεία.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια γυναίκα κάλεσε στο 100 και ενημέρωσε ότι ένας άνδρας κυνηγά με μαχαίρι μια γυναίκα. Μετά τη σύλληψή του ο 28χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής που έχει αναλάβει τις έρευνες.

Οι αστυνομικοί βρήκαν δύο μαχαίρια κατά την έρευνά τους.