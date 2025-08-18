Δολοφονήθηκε γυναίκα στο Χαλάνδρι: Άνδρας την κυνήγησε με μαχαίρι

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. για δολοφονία γυναίκας στο Χαλάνδρι. Όπως αναφέρουν οι μέχρι τώρα πληροφορίες, μια γυναίκα τηλεφώνησε το πρωί στην Αμεση Δράση και ενημέρωσε πως έβλεπε έναν άνδρα να κυνηγά μια γυναίκα με μαχαίρι.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας