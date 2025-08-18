Δολοφονήθηκε γυναίκα στο Χαλάνδρι: Άνδρας την κυνήγησε με μαχαίρι
Μια γυναίκα κατήγγειλε τη δολοφονία μιας άλλης γυναίκας στο Χαλάνδρι
Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. για δολοφονία γυναίκας στο Χαλάνδρι. Όπως αναφέρουν οι μέχρι τώρα πληροφορίες, μια γυναίκα τηλεφώνησε το πρωί στην Αμεση Δράση και ενημέρωσε πως έβλεπε έναν άνδρα να κυνηγά μια γυναίκα με μαχαίρι.
