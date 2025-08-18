Χαλάνδρι: Τι λέει η οικογένεια του δράστη για τη στυγερή δολοφονία της 47χρονης

Σοκ προκάλεσε στην κοινή γνώμη η δολοφονία μιας γυναίκας ηλικίας 47 ετών από έναν άνδρα 28 ετών που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/8) στην οδό Ρουμπέση 31 στο Χαλάνδρι.

Ρεπορτάζ: Βάσω Ασμανίδου, Αναστασία-Βασιλική Γκολέμη

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο 28χρονος δράστης καταδίωξε τη γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας της και την τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι προκαλώντας της βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο. Στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό της γυναίκας, ενώ συνέλαβαν τον 28χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν δύο μαχαίρια.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 28χρονος και η 47χρονη δεν είχαν σχέση, ούτε και από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι συμβίωναν.

Στην επίσημη ανακοίνωση για το αποτρόπαιο έγκλημα, σε ανακοίνωση από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρεται: «Πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, γυναίκα κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και κατήγγειλε ότι, σε περιοχή του Χαλανδρίου, άνδρας καταδίωκε έτερη γυναίκα κρατώντας μαχαίρι.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, εντοπίστηκε στον περιβάλλοντα χώρο εισόδου πολυκατοικίας 47χρονη ημεδαπή, θανάσιμα τραυματισμένη, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι, τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν παραπόνων της 47χρονης (χωρίς εισαγγελική παραγγελία), είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από αστυνομικό τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της. Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση».

Τι λέει συγγενής του 28χρονου στο Newsbomb.gr

Το Νewsbomb.gr επικοινώνησε με στενό συγγενικό πρόσωπο του φερόμενου δράστη, το οποίο δήλωσε άγνοια για το περιστατικό. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, ο 28χρονος ζούσε με τη μητέρα του, την οποία είχε δει το ίδιο πρωί. Μάλιστα, το συγγενικό πρόσωπο ρωτούσε επίμονα για το όνομα του θύματος, δείχνοντας να μην έχει καμία γνώση για το περιστατικό.

Η υπόθεση ερευνάται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά κίνητρα που οδήγησαν στην άγρια δολοφονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Μάρτιο του 2025, έπειτα από παράπονα της 47χρονης, είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα σχετικά με αστικής φύσεως διαφορές που είχαν μεταξύ τους. Ωστόσο, τότε δεν είχαν διαπιστωθεί αυτεπάγγελτα διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της.

