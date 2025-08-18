Ανατροπή στη δολοφονία στο Χαλάνδρι: Τι ερευνά τώρα η ΕΛ.ΑΣ.

Ανατροπή στη δολοφονία της 47χρονης στο Χαλάνδρι από 28χρονο. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 28χρονος και η 47χρονη δεν ήταν ζευγάρι.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση της δολοφονίας της 47χρονης στην οδό Ρουμπέση 31 στο Χαλάνδρι από τον 28χρονο έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι εκείνος την καταδίωξε με μαχαίρι και τη δολοφόνησε στην είσοδο της πολυκατοικίας της.

Τον Μάρτιο του 2025 έπειτα από παράπονα της 47χρονης είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από αστυνομικό τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπάγγελτα διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της.

Οι αστυνομικοί είναι ξεκάθαροι ότι ο 28χρονος και η 47χρονη ούτε ήταν ζευγάρι ούτε έμεναν μαζί.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας τη 47χρονη θανάσιμα τραυματισμένη και συνέλαβαν τον 28χρονο δράστη, ο οποίος κατείχε δύο μαχαίρια.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.