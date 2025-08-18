Χαλάνδρι: Την μαχαίρωσε 15 φορές - Ο δράστης ισχυρίζεται ότι είχαν ερωτικές επαφές

Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι είχε θυμώσει μαζί της γιατί «τον κακολογούσε στους γνωστούς του στα social media»

Χαλάνδρι: Την μαχαίρωσε 15 φορές - Ο δράστης ισχυρίζεται ότι είχαν ερωτικές επαφές
Ένα ακόμη αποτρόπαιο περιστατικό δολοφονίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8) στην οδό Στρατηγού Ρουμπέση στο Χαλάνδρι. Ένας 28χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε 47χρονη γυναίκα έξω από την πολυκατοικία της, αφαιρώντας της τη ζωή με 15 μαχαιριές, σύμφωνα με την ιατροδικαστική.

Σύμφωνα με το Mega, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είχαν έρθει σε ερωτική επαφή δύο φορές τον Ιανουάριο, ωστόσο στη συνέχεια δεν υπήρξε επικοινωνία για πέντε μήνες.

Μάρτυρας τη στιγμή της δολοφονίας ήταν μια γειτόνισσα, η οποία άκουσε το θύμα να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια φωνάζοντας: «βοήθεια, κρατάει μαχαίρι!». Η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, ενώ ο 28χρονος δεν τράπηκε σε φυγή, παραμένοντας στο σημείο έως ότου συλληφθεί.

Στους αστυνομικούς που τον ακινητοποίησαν φέρεται να δήλωσε ότι πλησίασε το θύμα για να ζητήσει εξηγήσεις, επειδή όπως ισχυρίστηκε είχε μάθει ότι εκείνη τον προσέβαλε στα κοινωνικά δίκτυα. Ο δράστης μάλιστα ανέφερε ότι «τον κακολογούσε στους γνωστούς του στα social media»

Η γνωριμία τους έγινε τον Ιανουάριο του 2025 στο συσσίτιο του Δήμου Χαλανδρίου, όπου η 47χρονη είχε αρχίσει να πηγαίνει μετά την απώλεια των γονιών της και το οποίο επισκεπτόταν και ο κατηγορούμενος. Παρά τη γνωριμία τους, δεν υπήρξαν ποτέ ζευγάρι.

Τον Μάρτιο του 2025, η γυναίκα είχε απευθυνθεί στις Αρχές ζητώντας να μην έχει επαφή με τον 28χρονο, έπειτα από καβγά που είχαν στο ίδιο συσσίτιο. Τότε, οι αστυνομικοί περιορίστηκαν σε συστάσεις προς τον νεαρό.

Το μαχαίρι της δολοφονίας βρέθηκε στην κατοχή του δράστη, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και το θύμα δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές.

