Χαλάνδρι: Βγήκε να ταΐσει τις γάτες και της έστησε καρτέρι θανάτου – Γιατί τη σκότωσε ο 28χρονος

O 28χρονος σκότωσε με μαχαίρι 47χρονη στο Χαλάνδρι γιατί «με εξέθεσε στους φίλους μου», όπως ομολόγησε


Ακόμη ένα στυγερό έγκλημα, μέρα – μεσημέρι, συγκλονίζει την κοινή γνώμη, με μία 47χρονη να βρίσκει τραγικό τέλος έξω από το σπίτι που έμενε, στο Χαλάνδρι, όταν 28χρονος –που αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα– τη μαχαίρωσε θανάσιμα.

Όταν η γυναίκα βγήκε από το σπίτι της για να ταΐσει τις γάτες της γειτονιάς, ο νεαρός άνδρας την προσέγγισε και της κατάφερε πολλαπλά τραύματα με τα δύο μαχαίρια που είχε μαζί του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενώ, ο δράστης εμφάνιζε εμμονική συμπεριφορά απέναντι στο θύμα.

«Με εξέθεσε στους φίλους μου. Πήγα να της ζητήσω το λόγο», ανέφερε ο 28χρονος, όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς για ποιον λόγο σκότωσε τη 47χρονη γυναίκα.

Ακόμη, υποστήριξε πως με το θύμα είχαν συνευρεθεί ερωτικά στο παρελθόν, ωστόσο, η 47χρονη πριν από λίγο καιρό είχε καταγγείλει στις Αρχές τον μετέπειτα δολοφόνο της πως την παρακολουθεί σε κάθε της βήμα.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, δεν έβλεπαν τoν δράστη και το θύμα συχνά στη γειτονιά και δεν είχαν παρατηρήσει προστριβές ή συγκρούσεις στο παρελθόν.

Στην κατοχή του 28χρονου βρέθηκε και το μαχαίρι του εγκλήματος, ενώ, υπενθυμίζεται ότι δεν διέφυγε από το σημείο και περίμενε τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον συνέλαβαν.

Ο δράστης μεταφέρθηκε και κρατείται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, που διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.

«Κυρία Ρούλα βοήθεια, έχει μαχαίρι»

Το μοιραίο πρωινό οι δύο άνθρωποι συνομίλησαν για λίγα λεπτά στην πυλωτή της πολυκατοικίας, όταν ξαφνικά ο 28χρονος έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε. Μια γειτόνισσα, που βγήκε εκείνη τη στιγμή από το κτίριο, άκουσε την 47χρονη να φωνάζει απελπισμένα: «Κυρία Ρούλα, βοήθεια, κρατάει μαχαίρι».

Η μάρτυρας, έντρομη, απομακρύνθηκε και κάλεσε την Άμεση Δράση, ωστόσο προτού ολοκληρώσει το τηλεφώνημα, το θύμα είχε ήδη δεχθεί πολλαπλά χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Η γνωριμία των δύο είχε γίνει τον περασμένο Ιανουάριο, σε συσσίτιο της εκκλησίας, όπου αντάλλαξαν τις πρώτες κουβέντες.

Το Νewsbomb.gr επικοινώνησε με στενό συγγενικό πρόσωπο του φερόμενου δράστη, το οποίο δήλωσε άγνοια για το περιστατικό. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο 28χρονος ζούσε με τη μητέρα του, την οποία είχε δει το ίδιο πρωί. Μάλιστα, το συγγενικό πρόσωπο ρωτούσε επίμονα για το όνομα του θύματος, δείχνοντας να μην έχει καμία γνώση για το περιστατικό.

