Χαλάνδρι: Αυτός είναι ο δολοφόνος της 47χρονης - «Θόλωσα και τη μαχαίρωσα» είπε στους αστυνομικούς

Αυτό είναι το σημείο της δολοφονίας της 47χρονης στο Χαλάνδρι

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την άγρια δολοφονία 47χρονης από 28χρονο στο Χαλάνδρι.

«Θόλωσα και άρχισα να τη μαχαιρώνω», φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ο 28χρονος, περιγράφοντας τι προηγήθηκε προτού βγάλει το μαχαίρι και της καταφέρει 15 χτυπήματα.

«Δεν την πλησίασα στο συσσίτιο, γιατί μου είχε κάνει συστάσεις ο ιερέας της ενορίας. Έφυγα πρώτος από το συσσίτιο και την περίμενα στην είσοδο της πολυκατοικίας για να λύσουμε τις διαφορές μας. Όταν ήρθε της ζήτησα να μιλήσουμε, αλλά έβαλε τις φωνές» υποστήριξε ο 28χρονος, σύμφωνα με το Star.

«Θύμωσα και έβγαλα το μαχαίρι. Ήμουν θυμωμένος μαζί της, γιατί με είχε διαπομπεύσει στους φίλους μου και είχαν απομακρυνθεί από κοντά μου. Επίσης, με είχε εξοργίσει το γεγονός ότι με είχε καταγγείλει στην Αστυνομία ότι την παρενοχλούσα. Θόλωσα όταν άρχισε να φωνάζει και την χτύπησα πολλές φορές με το μαχαίρι. Έχω μετανιώσει για το φονικό» είπε.

Η σχέση δράστη – θύματος

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, ο δράστης και το θύμα είχαν γνωριστεί τον περασμένο Ιανουάριο σε ένα συσσίτιο που πήγαιναν και οι δύο.

Όπως φέρεται να είπε ο 28χρονος στους αστυνομικούς, τους πρώτους μήνες της γνωριμίας του είχαν συνευρεθεί ερωτικά δύο φορές. Από τότε, όπως ισχυρίστηκε δεν είχαν άλλη επαφή. Ωστόσο όπως ισχυρίστηκε, από τότε άρχισαν οι φίλοι του να απομακρύνονται και να τον μπλοκάρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτός είναι ο 28χρονος που δολοφόνησε την 47χρονη στο Χαλάνδρι MEGA

Ο 28χρονος ένιωθε απομονωμένος και κατηγορούσε την 47χρονη. Πίστευε ότι τον κακολογούσε και γι' αυτό της επιτέθηκε και τη σκότωσε. Μάλιστα, επικαλέστηκε και ψυχολογικά προβλήματα.

Η 47χρονη, πάντως, είχε μεταβεί στην Αστυνομία και είχε ισχυριστεί ότι ο 28χρονος την ενοχλεί. Σύμφωνα με την Αστυνομία, έγινε σύσταση στον 28χρονο χωρίς να γίνει κάποια άλλη ενέργεια από τότε. Η Αστυνομία θα εξετάσει αν πράγματι ο 28χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.