Βόλος: Σκότωσε τη γυναίκα του μπροστά στα παιδιά τους

Μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους δολοφόνησε ο 40χρονος την 36χρονη σύζυγό του στον Βόλο.

Η άγρια δολοφονία της 36χρονης έγινε στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διέμενε το ζευγάρι στην οδό Κωνσταντά στον Βόλο. Το ζευγάρι είχε έντονο καυγά στο διαμέρισμα και ενώ έφυγαν από αυτό, τσακώνονταν και στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Τότε, όπως αναφέρουν οι μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 40χρονος με καταγωγή από την Αλβανία σκότωσε την 36χρονη επίσης Αλβανή σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή, με τους αστυνομικούς να τον αναζητούν.

«Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι», φέρεται να ψέλλισε ένα από τα παιδιά του ζευγαριού, το οποίο ούρλιαζε στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Η 36χρονη είχε αφήσει την τελευταία της πνοή στην είσοδο της πολυκατοικίας πριν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάσει στο σημείο.

Ο Αλβανός δράστης έφυγε τρέχοντας από το σημείο της δολοφονίας με τους αστυνομικούς να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει το σημείο της δολοφονίας με τις έρευνες να είναι σε πλήρη εξέλιξη.