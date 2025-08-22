Βόλος: Ποια ήταν η 36χρονη που δολοφόνησε ο σύζυγός της μπροστά στα παιδιά τους

Ποια ήταν η 36χρονη που δολοφονήθηκε από τον 40χρονο σύζυγό της

Μία ακόμη ακόμη γυναικοκτονία σημειώθηκε στον Βόλο. Αυτή τη φορά θύμα ενός 40χρονου Αλβανού ήταν μία 36χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Η 36χρονη και ο 40χρονος σύζυγός της καυγάδισαν στο διαμέρισμα που διέμεναν στον Βόλο και συνέχισαν να μαλώνουν μέχρι και την είσοδο της πολυκατοικίας. Ο 40χρονος μαχαίρωσε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους με το ένα από αυτά να φωνάζει: «Είδα το μπαμπά να μαχαιρώνει τη μαμά».

Οι αστυνομικοί έχουν σημάνει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Όπως αναφέρουν στον taxydromo.gr, το ζευγάρι είχε μετακομίσει στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου της πολυκατοικίας της οδού Κωνσταντά 18, λιγότερο από έναν χρόνο πριν.

Όπως λένε, η 36χρονη ήταν μία γυναίκα ήσυχη, εργατική, που εργαζόταν σε εργοστάσιο και δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα στη γειτονιά. Ηταν αφοσιωμένη στην ανατροφή των τεσσάρων παιδιών που απέκτησε μαζί με τον δράστη και συγχρόνως πάλευε για το μεροκάματο. Το μεγαλύτερο παιδί τους είναι ένα κορίτσι 18 ετών και το μικρότερο ένα αγοράκι μόλις έξι ετών.

Οπως λένε, για τον σύζυγο δεν είχαν άποψη. Απλώς τον έβλεπαν να κυκλοφορεί στη γειτονιά, δεν είχε όμως αναπτύξει σχέσεις με περιοίκους.

Ακουγαν συχνά το ζευγάρι να μαλώνει, ωστόσο κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα μπορούσε να γίνει έγκλημα.