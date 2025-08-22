Βόλος: Αυτός είναι ο δολοφόνος της 36χρονης - Τη μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά τους

Άφαντος είναι ο 40χρονος που δολοφόνησε την 36χρονη στον Βόλο. Ο 40χρονος μαχαίρωσε την 36χρονη σύζυγό του, Μαριόλα Νακολέτσι, μέσα στο διαμέρισμά τους και μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους.

Όταν εκείνη προσπάθησε να του ξεφύγει, άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος όπου ζούσαν περίπου έναν χρόνο, έτρεξε προς τις σκάλες αλλά εκείνος την κυνήγησε μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας.

Η 36χρονη έπεσε σε τζαμαρία και ο 40χρονος από εκείνη τη στιγμή τράπηκε σε φυγή, με τους αστυνομικούς να έχουν σημάνει συναγερμό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Ο 40χρονος μάλιστα από τις 10:30, δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής και δεν έχει έρθει και σε επικοινωνία με τα παιδιά του.

Γνώριμος των αστυνομικών ο 40χρονος

Ο 40χρονος είναι γνωστός στους αστυνομικούς για χρήση ναρκωτικών ουσιών, ωστόσο, δεν είχε γίνει ποτέ καταγγελία στις Αρχές για κάποιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από μικρό χρονικό διάστημα, τον περασμένου Ιούνιο, είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και είχε διαταχθεί ψυχιατρική εξέταση.

Οι αστυνομικοί της Δ.Α. Μαγνησίας έχουν αποκλείσει τον χώρο, έχουν ξεκινήσει ήδη να λαμβάνουν καταθέσεις, ενώ εξετάζουν κάμερες ασφαλείας της περιοχής για να δουν προς τα που κινήθηκε ο 40χρονος, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι είναι θέμα χρόνου ο εντοπισμό και η σύλληψη του.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τη γυναίκα, ο οποία είχε ακόμη τις αισθήσεις της. Ωστόσο κατά την μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, η 36χρονη ξεψύχησε και τελικά διαπιστώθηκε επισήμως ο θάνατός της.

