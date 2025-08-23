Βόλος: Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του 40χρονου δολοφόνου - Τι ψάχνει η ΕΛΑΣ

Γνωστός στις αρχές, με βαρύ ποινικό παρελθόν και πρόσφατη ψυχιατρική παρακολούθηση

Βόλος: Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του 40χρονου δολοφόνου - Τι ψάχνει η ΕΛΑΣ
Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Αστυνομία στον Βόλο, μετά το στυγερό έγκλημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή της Αγριάς.

Ένας 40χρονος οικοδόμος δολοφόνησε με μαχαίρι την 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Από εκείνη τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό, με μπλόκα τόσο στην πόλη όσο και στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να εντοπιστεί και να συλληφθεί.

Ταυτόχρονα οι αστυνομικές αρχές αναζητούν υλικό από κάμερες που μπορεί να τους δώσει στοιχεία.

Το χρονικό της δολοφονίας

Λίγο μετά τις 10:30 το πρωί, το ζευγάρι λογομάχησε έντονα μέσα στο διαμέρισμά τους στην οδό Γάτσου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 40χρονος άρπαξε ένα αιχμηρό εργαλείο και κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα στον λαιμό και την πλάτη της γυναίκας του. Η 36χρονη, αιμόφυρτη, προσπάθησε να διαφύγει προς την είσοδο της πολυκατοικίας, όμως ο δράστης την ακολούθησε και την μαχαίρωσε εκ νέου, μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους που παρακολουθούσαν ανήμπορα τη σκηνή.

Η γυναίκα κατέρρευσε στην είσοδο, ενώ οι φωνές και τα κλάματα των παιδιών κινητοποίησαν τους γείτονες, οι οποίοι κάλεσαν αμέσως την Αστυνομία. Ωστόσο, μέχρι να φτάσουν οι δυνάμεις στο σημείο, ο 40χρονος είχε ήδη εξαφανιστεί τρέχοντας.

Ο δράστης και το παρελθόν του

Ο 40χρονος δεν ήταν άγνωστος στις αρχές. Στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που σχετιζόταν με διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για κατοχή ουσιών. Παράλληλα, είχε επιδείξει βίαιη συμπεριφορά, χωρίς όμως να έχουν καταγραφεί περιστατικά εις βάρος της συζύγου του.

Μόλις δύο μήνες πριν, στις 28 Ιουνίου, είχε εγκλειστεί με εισαγγελική εντολή σε ψυχιατρική κλινική, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας. Έπειτα από ολιγοήμερη παραμονή, αφέθηκε ελεύθερος. Η πρόσφατη αυτή υπόθεση βρίσκεται τώρα στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας, με τις αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο ο άνδρας να επιχειρήσει ξανά να βάλει τέλος στη ζωή του.

Τα παιδιά στο επίκεντρο

Τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας από 5 έως 18 ετών, βίωσαν τη φρίκη της δολοφονίας της μητέρας τους. Από την πρώτη στιγμή βρίσκονται υπό την παρακολούθηση ψυχολόγων, ενώ οι κοινωνικές υπηρεσίες εξετάζουν πού θα φιλοξενηθούν για να έχουν την απαραίτητη προστασία και στήριξη.

Η επιχείρηση της αστυνομίας

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 40χρονου. Μπλόκα έχουν στηθεί τόσο μέσα στον ιστό της πόλης όσο και στις γύρω περιοχές, ενώ εξετάζονται πιθανά σημεία διαφυγής. Οι αρχές ερευνούν τα στέκια που σύχναζε, καθώς και επαφές από το παρελθόν του στον χώρο της παρανομίας.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη Θεσσαλονίκη, που θα δείξουν τα ακριβή αίτια θανάτου της 36χρονης, καθώς και τη σειρά των χτυπημάτων που δέχθηκε.

Το κλίμα στον Βόλο είναι βαρύ, με την τοπική κοινωνία να παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Τι λένε οι αυτόπτες μάρτυρες

«Άκουσα τα παιδιά, φωνές των παιδιών, να φεύγουν από τις σκάλες», λένε μάρτυρες. «Αυτόν τον είδα στην βεράντα, έτρεχε. Μετά, ακούω φωνές, τσιρίζαν τα παιδάκια. Κάτι κρατούσε στα χέρια του», δήλωσαν.

Γείτονας του ζευγαριού περιγράφειστο MEGA όσα είδε αμέσως μετά το στυγερό έγκλημα.

«Είδα μία τζαμαρία σπασμένη και μία γυναίκα με αίμα απλωμένο, γύρω στους σαράντα πόντους. Μία νοσοκόμα ήρθε να της πάρει σφυγμό, δεν είχε σφυγμό και μετά είδα το παιδί της, της κρατούσε τον λαιμό», σημειώνει. «Είδα έναν κύριο ο οποίος έτρεχε εδώ με ένα αιχμηρό εργαλείο στα χέρια πηγαίνοντας προς τα πέρα και φώναζε με κυνηγάνε’, ξυπόλητος», προσθέτει άλλος κάτοικος της περιοχής.

Η έκκληση της οικογενειάς του

Ο θείος του 40χρονου, μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης στην Αλβανία, έκανε έκκληση στον ανιψιό του να παραδοθεί:

«Να παραδοθεί… Αν είχε ή όχι προβλήματα ψυχικής υγείας, δεν το γνωρίζουμε. Είχε φάκελο και λάμβανε επίδομα αναπηρίας στην Αλβανία. Εάν με βλέπει, να παραδοθεί για να μην ντροπιάσει τα παιδιά του» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον θείο, η οικογένεια δεν γνώριζε τους λόγους που οδήγησαν στη δολοφονία και πληροφορήθηκε τα γεγονότα από την τηλεόραση.

