Βόλος: Τη σκότωσε θολωμένος από τη ζήλεια για ένα sms - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη που διαφεύγει

Νέες πληροφορίες για την ειδεχθή δολοφονία στον Βόλο - Όλα συνέβησαν μπροστά στα μάτια των έντρομων παιδιών

Βόλος: Τη σκότωσε θολωμένος από τη ζήλεια για ένα sms - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη που διαφεύγει
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Σεσημασμένος για ναρκωτικά, με ψυχιατρικά προβλήματα και «τυφλωμένος» από τη ζήλεια.

Αυτό που ξεχείλισε το ποτήρι στο μυαλό του 40χρονου Αλβανού οικοδόμου, ώστε να πράξει το αδιανόητο, να δολοφονήσει άγρια τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών του, φαίνεται ότι ήταν ένα μήνυμα στο κινητό της. Αυτό πυροδότησε την άρρωστη ζήλεια του, καθώς υποψιαζόταν ότι είχε κάποια παράνομη σχέση.

Από το μεσημέρι της Παρασκευής η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του, καθώς ο 40χρονος παραμένει άφαντος, ενώ έχει μαζί του και το όπλο του εγκλήματος, ένα εργαλείο ψησίματος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega Στις 28 Ιουνίου 2025 ο ίδιος είχε μεταφερθεί στην ψυχιατρική κλινική του Βόλου, καθώς είχε πραγματοποιήσει απόπειρα αυτοκτονίας στη βεράντα του σπιτιού του, και πάλι μπροστά στα παιδιά του. Ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

To 2019 είχε συλληφθεί τρεις φορές για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Φυλακίστηκε για μόλις δύο μήνες, ενώ από τότε είχε οικονομικά προβλήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος έψαχνε για... χρυσό, διαθέτοντας κατάλληλα εργαλεία...

Τι λένε οι αυτόπτες μάρτυρες

«Άκουσα τα παιδιά, φωνές των παιδιών, να φεύγουν από τις σκάλες», λένε μάρτυρες. «Αυτόν τον είδα στην βεράντα, έτρεχε. Μετά, ακούω φωνές, τσιρίζαν τα παιδάκια. Κάτι κρατούσε στα χέρια του», δήλωσαν.

Γείτονας του ζευγαριού περιγράφειστο MEGA όσα είδε αμέσως μετά το στυγερό έγκλημα.

«Είδα μία τζαμαρία σπασμένη και μία γυναίκα με αίμα απλωμένο, γύρω στους σαράντα πόντους. Μία νοσοκόμα ήρθε να της πάρει σφυγμό, δεν είχε σφυγμό και μετά είδα το παιδί της, της κρατούσε τον λαιμό», σημειώνει. «Είδα έναν κύριο ο οποίος έτρεχε εδώ με ένα αιχμηρό εργαλείο στα χέρια πηγαίνοντας προς τα πέρα και φώναζε ‘με κυνηγάνε’, ξυπόλητος», προσθέτει άλλος κάτοικος της περιοχής.

Πώς έγινε το στυγερό έγκλημα

Ο 40χρονος με αλλεπάλληλα χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο, αφαίρεσε τη ζωή της γυναίκας του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, ηλικίας από 5 έως 18 ετών, βυθίζοντας μια ολόκληρη πόλη στο πένθος.

Η μεγαλύτερη κόρη μίλησε στα gegonota.news, αναφέροντας ότι οι γονείς της είχαν συχνούς καυγάδες. Σήμερα το πρωί, ενώ όλη η οικογένεια βρισκόταν στο σπίτι, ξέσπασε ένας ακόμη καυγάς, ο 40χρονος άρπαξε πιθανότατα ένα εργαλείο ψησίματος και το κάρφωσε στον λαιμό και την πλάτη της γυναίκας.

«Δεν ξέρω γιατί μαλώσανε», είπε στα gegonota.news η 16χρονη κόρη τους, η οποία αποκάλυψε ωστόσο ότι ο 40χρονος ζήλευε την σύζυγό του και για ένα διάστημα εκείνη τον είχε απομακρύνει από το σπίτι.

Πιο συγκεκριμένα, ο καυγάς έγινε μέσα στο σπίτι και ο σύζυγος επιτέθηκε με ένα αιχμηρό εργαλείο ψησίματος στην 36χρονη, η οποία έτρεξε να γλιτώσει βγαίνοντας από το διαμέρισμα του 1ου ορόφου, όπου διαμένει η οικογένεια. Εκείνος την κυνήγησε κατεβαίνοντας τις σκάλες και στην είσοδο της πολυκατοικίας την χτύπησε ξανά. Τότε, η γυναίκα έπεσε πάνω στην τζαμαρία.

Αφού άφησε πίσω του το ματωμένο κορμί της γυναίκας του, ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ανεβαίνοντας την οδό Γλάδστωνος. Από εκείνη τη στιγμή, οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με πηγές από το Νοσοκομείο, τα τραύματα στην σορό της 36χρονης δεν φέρεται να ήταν θανατηφόρα και εκτιμάται ότι κατέληξε μετά την πτώση της πάνω στην τζαμαρία.

Σε σοκ τα παιδιά

Η εικόνα που αντίκρισαν τα παιδιά του ζευγαριού ήταν εφιαλτική – ένα από αυτά, σε κατάσταση σοκ, φέρεται να ψέλλισε στους αστυνομικούς: «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι».

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί αποσβολωμένη τις εξελίξεις. Κανείς δεν περίμενε ότι η οικογένεια θα βυθιστεί σε μια τέτοια τραγωδία, καθώς δεν είχε καταγραφεί στο παρελθόν ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο 40χρονος ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών και μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. δε, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

Με πληροφορίες από gegonota.news και newspaper

