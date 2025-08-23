Βόλος: Ο δολοφόνος επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος - Κρυβόταν σε οικόπεδο κοντά στο σπίτι

Κρυμμένος μέσα στα χόρτα, καταβεβλημένος και αδύναμος, παραδόθηκε χωρίς καμία αντίσταση στους αστυνομικούς

Βόλος: Ο δολοφόνος επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος - Κρυβόταν σε οικόπεδο κοντά στο σπίτι
Σε οικόπεδο της οδού Ευρυπίδου, στο κέντρο του Βόλου, κοντά στο σπίτι όπου δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά του, είχε κρυφτεί ο 39χρονος Παντελής Νικολάτσι.

Κρυμμένος μέσα στα χόρτα, καταβεβλημένος και αδύναμος, παραδόθηκε χωρίς καμία αντίσταση στους αστυνομικούς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες των ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ χθες το βράδυ κυκλοφορούσε έξω από το σπίτι του στην οδό Κωνσταντά και παρατηρούσε το μπαλκόνι, σύμφωνα με μάρτυρες.

Κοιμισμένο μέσα στα χόρτα του οικοπέδου της οδού Ευρυπίδου τον εντόπισε σήμερα γείτονας και ειδοποίησε την αστυνομία.

Ο δολοφόνος , που ήταν κρυμμένος μόλις 200 μέτρα από το σπίτι του, φώναζε πως σκότωσε την γυναίκα του γιατί τον απατούσε.

Εχει οδηγηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση και έχουν ενημερωθεί τα παιδιά του.

Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης

Νωρίτερα, με μια σπαρακτική ανάρτηση στα social media, η κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στον Βόλο, γράφει πόσο πολύ της λείπει η μαμά της.

«Έφυγες μαμάκα μου θα μου λείψεις πάρα πολύ. Το ξέρω ότι μας βλέπεις εκεί ψηλά αλλά σ’ αγαπάμε πάρα πολύ εγώ ο Ντίνος η μέλισσα και Ασημίνα. Είσαι πάντα στη ζωή μας», έγραψε το κορίτσι στη λεζάντα της ανάρτησης, μη μπορώντας να πιστέψει ότι δεν θα ξαναδεί την μητέρα του.

Η ανάρτηση της κόρης της 36χρονης

Θυμίζεται ότι ο πατέρας των παιδιών, που δολοφόνησε τη μητέρα τους μπροστά στα μάτια τους, τράπηκε σε φυγή. Ο 40χρονος μάλιστα είναι γνωστός στην αστυνομία. Στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για υποθέσεις χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών, για ψευδή κατάθεση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Αν και σε βάρος του είχαν γίνει πολλές καταγγελίες, η 36χρονη φέρεται πως ποτέ δεν τον κατήγγειλε ενδοοικογενειακή βία. Γείτονες του ζευγαριού, μετά την εν ψυχρώ δολοφονία, ανέφεραν πως συχνά άκουγαν φωνές από το σπίτι τους.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει η νεκροψία – νεκροτομή της 36χρονης στην Θεσσαλονίκη.

Πηγή: gegonota.news

