Βόλος: Συνελήφθη ο 40χρονος που σκότωσε τη σύζυγό του - Βρέθηκε σε οικόπεδο στο κέντρο της πόλης

Συνελήφθη περί τις 16:00 ο 40χρονος που σκότωσε τη σύζυγό του χθες στον Βόλο, και αναζητούταν.

Ο δράστης βρέθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, σε κεντρικό σημείο του Βόλου, στη συμβολή των οδών Κουντουριώτη και Ευρυπίδου, 500 μόλις μέτρα μακριά από τον τόπο του εγκλήματος. Ήταν κρυμμένος σε χόρτα.

Οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν από κατοίκους της περιοχής, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν, ενώ ο ίδιος φαινόταν εμφανώς καταβεβλημένος και δεν έφερε αντίσταση. Δεν έχει βρεθεί ακόμα το όπλο του εγκλήματος, ένα εργαλείο ψησίματος, το οποίο ο δράστης είχε πάρει μαζί του.

Ο 40χρονος οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας.

Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης

Νωρίτερα, με μια σπαρακτική ανάρτηση στα social media, η κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στον Βόλο, γράφει πόσο πολύ της λείπει η μαμά της.

«Έφυγες μαμάκα μου θα μου λείψεις πάρα πολύ. Το ξέρω ότι μας βλέπεις εκεί ψηλά αλλά σ’ αγαπάμε πάρα πολύ εγώ ο Ντίνος η μέλισσα και Ασημίνα. Είσαι πάντα στη ζωή μας», έγραψε το κορίτσι στη λεζάντα της ανάρτησης, μη μπορώντας να πιστέψει ότι δεν θα ξαναδεί την μητέρα του.

Η ανάρτηση της κόρης της 36χρονης

Θυμίζεται ότι ο πατέρας των παιδιών, που δολοφόνησε τη μητέρα τους μπροστά στα μάτια τους, τράπηκε σε φυγή. Ο 40χρονος μάλιστα είναι γνωστός στην αστυνομία. Στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για υποθέσεις χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών, για ψευδή κατάθεση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Αν και σε βάρος του είχαν γίνει πολλές καταγγελίες, η 36χρονη φέρεται πως ποτέ δεν τον κατήγγειλε ενδοοικογενειακή βία. Γείτονες του ζευγαριού, μετά την εν ψυχρώ δολοφονία, ανέφεραν πως συχνά άκουγαν φωνές από το σπίτι τους.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει η νεκροψία – νεκροτομή της 36χρονης στην Θεσσαλονίκη.

