Βόλος: Τα ντοκουμέντα από τη σύλληψη του δράστη – Κρυβόταν σε οικόπεδο, δηλώνει αμετανόητος

Περίπου 200 μέτρα από το σπίτι του, στο κέντρο του Βόλου, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 40χρονος που δολοφόνησε τη 36χρονη γυναίκα του και μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους.

Ο 40χρονος βρέθηκε ξαπλωμένος μέσα σε χόρτα, ήταν καταβεβλημένος και δεν έφερε καμία αντίσταση. Ωστόσο, εμφανίστηκε αμετανόητος, προσπαθώντας να δικαιολογήσει το φονικό. Συγκεκριμένα, φαίνεται να είπε: «Καλά της έκανα, δεν μετανιώνω γιατί με απατούσε».

«Ήταν από χθες το βράδυ εδώ στη γειτονιά, από τις 10:30, έκοβε βόλτες κανονικά με το μαχαίρι πάνω του και ειδοποίησα εγώ την αστυνομία και σήμερα τον συνέλαβαν σε αυτό το κτήριο», αναφέρει κάτοικος της περιοχής.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να βρεθεί το αντικείμενο με το οποίο της αφαίρεσε τη ζωή.

Το τηλεφώνημα που αποκάλυψε την κρυψώνα του 40χρονου

Το κέντρο της Άμεσης Δράσης, το βράδυ της Παρασκευής, δέχθηκε ένα σημαντικό τηλεφώνημα που πρόδωσε την κρυψώνα του.

«Βλέπω τον γείτονα μου, τον 40χρονο που σκότωσε την σύζυγό του και τον ψάχνετε. Τον βλέπω στην οδό Ευριπίδου, γυρίζει στη γειτονιά. Δε φοράει όμως τα ρούχα που μου λέτε, αλλά είναι δεδομένο ότι είναι αυτός, τον αναγνωρίζω», είπε κάτοικος της περιοχής.

Το βεβαρυμένο παρελθόν του δολοφόνου

Ο δράστης έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν τόσο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όσο και για ενδοοικογενειακή βία, ενώ έχει νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική.

Τον Νοέμβριο του 2024, συνελήφθη στον Βόλο για διοικητική απέλαση.

Το 2020, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Το 2018, του επεβλήθη ποινή φυλάκισης ενός έτους για ψευδή ανωμοτί κατάθεση.

Το 2013, συνελήφθη για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Τον περασμένο Ιούνιο, με εντολή εισαγγελέα, εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας.

Τραγικές φιγούρες τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού

Τα τέσσερα παιδιά, ένα 18 ετών, μία κόρη και τα άλλα ανήλικα παραμένουν σε κατάσταση – σοκ στην οικία του ζευγαριού της οικογένειας. Μάλιστα, 1 με 2 ώρες πριν από τη σύλληψη του πατέρα τους, είχαν κατέβει τα κάτω και ρωτούσαν με αγωνία τους αστυνομικούς, οι οποίοι για 24 ώρες το 24άωρο βρίσκονταν εκεί, αν ο πατέρας τους έχει συλληφθεί και αν γνωρίζουν κάτι, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Αναμένεται μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, τη Δευτέρα, στη σορό της μητέρας τους από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, να μεταβούν στην Αλβανία για την κηδεία της. Μαζί τους βρίσκονται και συγγενείς, που τους παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Την Κυριακή (24/08), ο εγκληματίας θα παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα, από όπου αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

