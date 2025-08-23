«Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε – Δεν μετανιώνω για τίποτα» - Σοκάρει ο συζυγοκτόνος του Βόλου

Σοκ προκαλούν τα λόγια του 40χρονου δράστη της γυναικοκτονίας στον Βόλο, αμέσως μετά τη σύλληψή του από αστυνομικούς το μεσημέρι του Σαββάτου σε οικόπεδο στη συμβολή των οδών Ευριπίδου και Κουντουριώτου, μόλις 200 μέτρα από το σπίτι όπου έλαβε χώρα το άγριο έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του THE NEWSPAPER, ο άνδρας, εμφανώς εξαντλημένος μετά από 29 ώρες στην κρυψώνα του, μόλις του πέρασαν χειροπέδες, απευθύνθηκε στους αστυνομικούς λέγοντας: «Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε – Δεν μετανιώνω για τίποτα».

Οι κυνικές αυτές δηλώσεις του δράστη έχουν προκαλέσει αποτροπιασμό, καθώς επιβεβαιώνουν την ψυχρότητα με την οποία παραδέχθηκε την πράξη του, επιμένοντας ότι δεν αισθάνεται καμία τύψη για τη δολοφονία της 36χρονης συζύγου του.

Πώς συνελήφθη

Σε οικόπεδο της οδού Ευρυπίδου, στο κέντρο του Βόλου, κοντά στο σπίτι όπου δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά του, είχε κρυφτεί ο 39χρονος Παντελής Νικολάτσι.

Κρυμμένος μέσα στα χόρτα, καταβεβλημένος και αδύναμος, παραδόθηκε χωρίς καμία αντίσταση στους αστυνομικούς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες των ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ χθες το βράδυ κυκλοφορούσε έξω από το σπίτι του στην οδό Κωνσταντά και παρατηρούσε το μπαλκόνι, σύμφωνα με μάρτυρες.

Κοιμισμένο μέσα στα χόρτα του οικοπέδου της οδού Ευρυπίδου τον εντόπισε σήμερα γείτονας και ειδοποίησε την αστυνομία.

Ο δολοφόνος , που ήταν κρυμμένος μόλις 200 μέτρα από το σπίτι του, φώναζε πως σκότωσε την γυναίκα του γιατί τον απατούσε.

Εχει οδηγηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση και έχουν ενημερωθεί τα παιδιά του.

