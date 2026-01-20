Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

Η NASA διέψευσε μια παράξενη θεωρία συνωμοσίας που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με την θεωρία, στις 12 Αυγούστου, ακριβώς στις 14:33 GMT (09:33 ET), η Γη θα χάσει τη βαρύτητα για επτά δευτερόλεπτα.

