Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA
Η NASA πήρε θέση για την θεωρία που ισχυρίζεται ότι η Γη θα χάσει τη βαρύτητα για 7 δευτερόλεπτα στις 12 Αυγούστου μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στα social media.
Η NASA διέψευσε μια παράξενη θεωρία συνωμοσίας που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με την θεωρία, στις 12 Αυγούστου, ακριβώς στις 14:33 GMT (09:33 ET), η Γη θα χάσει τη βαρύτητα για επτά δευτερόλεπτα.
