Αταμάν: «Κλειδί για την νίκη η άμυνα και ο έλεγχος του ρυθμού στην επίθεση»

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει την νίκη κόντρα στην Μπασκόνια χθες το βράδυ στην Αθήνα και σήμερα η ομάδα του «τριφυλλιού» αναχωρεί για το Τελ Αβίβ όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι. Ο Εργκίν Αταμάν δε θα έχει στη διάθεσή του τους Ναν και Μήτογλου αλλά ξέρει τι πρέπει να κάνουν οι «πράσινοι» για να πάρουν την νίκη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε πριν από την αναχώρηση της ομάδας του:

«Η Μακάμπι είναι μια ομάδα με μεγάλη επιθετική δυναμική κάτι που φανηκε και στο πιο πρόσφατο παιχνίδι που έδωσε στο Τελ Αβίβ απέναντι στην Ζαλγκίρις. Είναι μια ομάδα που πετυχαίνει κατά μέσο όρο 94 πόντους στους αγώνες που κερδίζει. Σκόραρε επίσης 93 πόντους χθες το βράδυ στον Πειραιά, οπότε το «κλειδί» της αναμέτρησης θα είναι η άμυνα και ο έλεγχος του ρυθμού στην επίθεση με λιγότερα λάθη»