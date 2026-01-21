Διακοπή κυκλοφορίας στη Νέα Μάκρη λόγω καθίζησης οδοστρώματος

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώθηκαν την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2026 στην οδό Ειρήνης, στη Νέα Μάκρη, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα από την οδό Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να πρέπει να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές.

Στο σημείο έχουν σπεύσει συνεργεία του δήμου και των τεχνικών υπηρεσιών για την αποκατάσταση της ζημιάς, ενώ οι αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τα προσωρινά σήματα και οδηγίες.