Ηράκλειο: Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός λόγω των θυελλωδών ανέμων

Σε επιφυλακή παραμένει ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω των θυελλωδών ανέμων που εξακολουθούν να πνέουν στο Ηράκλειο, αλλά και σε ολόκληρο το νησί.

Σύμφωνα με τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας , Γιάννη Λεονταράκη, από την ένταση των φαινομένων δεν έχει υπάρξει κάποιο σοβαρό περιστατικό, με εξαίρεση την κοπή δέντρων σε κάποιες περιοχές, τα προβλήματα με την ηλεκτροδότηση που σημειώθηκαν νωρίτερα, αλλά και την υποχώρηση τμήματος, από τη γέφυρα πάνω από την Πλατεία Ερυθραίας που έπεσε σε παρμπρίζ αυτοκινήτου.

«Η εικόνα που έχουμε είναι ότι θα αρχίσει να εκτονώνεται η ένταση των φαινομένων» ανέφερε ο κ. Λεονταράκης , επισημαίνοντας ότι η ένταση αυτή αφορούσε κυρίως στην σημερινή ημέρα.

Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη του Αεροδρομίου «Ν.Καζαντζακης» Ιάκωβο Ουρανό, δεν υπήρξαν προβλήματα με τις πτήσεις , ενώ όπως έγινε γνωστό με την έκδοση του νεότερου δελτίου καιρού, κανονικά θα πραγματοποιηθούν και τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Ηρακλείου.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

