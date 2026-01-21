Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα τριών οχημάτων στη στροφή του αεροδρομίου - Ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν τρία οχήματα σημειώθηκε στις 14:00 το μεσημέρι Τετάρτης (21/01) στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Τα τρία οχήματα στην στροφή του αεροδρομίου στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα να εκτρέπεται της πορείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο ηλικίας 50 ετών μεταφέρθηκε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις στα πλευρά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

*Με πληροφορίες από thestival.gr

