Θεσσαλονίκη: 58χρονος μπήκε στα δικαστήρια ως μάρτυρας και βγήκε με χειροπέδες

Στα κρατητήρια οδηγήθηκε ένας 58χρονος άνδρας ο οποίος κατηγορείται για κλοπή κινητού τηλεφώνου από το σημείο της μαγνητικής πύλης ελέγχου στην κεντρική είσοδο των δικαστηρίων Θεσσαλονίκης.

Η κλοπή καταγγέλθηκε από την ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια του κινητού και γρήγορα εντοπίστηκε ο υπαίτιος, ο οποίος είχε μεταβεί στα δικαστήρια καθώς ήταν μάρτυρας στο Κακουργιοδικείο.

Όπως αναφέρει το voria.gr, το περιστατικό έγινε λίγο πριν τις 9:30 το πρωί. Η 84χρονη γυναίκα που ήταν στα δικαστήρια για υπόθεσή της, ενημέρωσε τους αστυνομικούς πως το κινητό της είχε εξαφανιστεί αφού η ίδια το άφησε στα καλαθάκια της μαγνητικής πύλης. Η κινητοποίηση της αστυνομικής φρουράς ήταν άμεση και αφού δόθηκαν οι απαραίτητες άδειες εξετάστηκε το βιντεοληπτικό υλικό από την είσοδο του δικαστικού μεγάρου. Ο 58χρονος εντοπίστηκε και στον έλεγχο που υποβλήθηκε από τους αστυνομικούς, βρέθηκε στην τσέπη του το κινητό τηλέφωνο της ηλικιωμένης.

Ο 58χρονος οδηγήθηκε στην συνέχεια από αστυνομικούς της φρουράς των δικαστηρίων στο τμήμα ασφαλείας Λευκού Πύργου και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί πάλι στα δικαστήρια, αυτή τη φορά ως κατηγορούμενος.

