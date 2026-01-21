Μανιασμένα κύματα στην Κόστα Αργολίδας: Κινδύνευσε ο άνθρωπος στον μόλο - Βίντεο Newsbomb.gr

Σφοδρή θαλασσοταραχή καταγράφηκε στην Κόστα Αργολίδας σήμερα Τετάρτη, όπου τα μανιασμένα κύματα δημιούργησαν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες στον μόλο, θέτοντας σε κίνδυνο άνθρωπο που βρέθηκε στο σημείο.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στα πελάγη σήμερα λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, έχουν προκαλέσει ισχυρό κυματισμό στη θαλάσσια περιοχή απέναντι από τις Σπέτσες, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η πρόσδεση σκαφών στην ακτή. Τα κύματα «σπάνε» με δύναμη πάνω στον μόλο, μετατρέποντας το σημείο σε παγίδα για όποιον πλησιάσει.

Βίντεο του newsbomb.gr αποτυπώνει χαρακτηριστικά την αγριότητα της θάλασσας, με εντυπωσιακές εικόνες από τον κυματισμό να σαρώνει τον μόλο. Στην εικόνα φαίνεται σκάφος να επιχειρεί να προσεγγίσει, όμως αυτό δεν είναι δυνατόν.

https://www.instagram.com/reel/DTxo8R2lCdj/

Οι αρμόδιες Αρχές συστήνουν αυξημένη προσοχή και αποφυγή μετακινήσεων ή δραστηριοτήτων κοντά στην ακτογραμμή, έως ότου υποχωρήσουν τα φαινόμενα και αποκατασταθεί η ασφάλεια στη θαλάσσια ζώνη.