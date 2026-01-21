Στο μικροσκόπιο 13 μέλη του κυκλώματος παραποίησης αντλιών καυσίμων - Το βαρύ κατηγορητήριο

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης βρίσκονται 13 άτομα που συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι σε οργανωμένο κύκλωμα παραποίησης αντλιών καυσίμων, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν στήσει μηχανισμό αλλοίωσης των αντλιών σε πρατήρια υγρών καυσίμων, αποσπώντας παράνομα χρηματικά ποσά από ανυποψίαστους καταναλωτές.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, όπως σύσταση και λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένη απάτη με ζημία που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, αλλοίωση τεχνικών συστημάτων καυσίμων, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Παράλληλα, σε ορισμένους από τους κατηγορούμενους αποδίδονται κατηγορίες για παράνομη οπλοκατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Οι 13 συλληφθέντες αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή, ενώ οι δικαστικές αρχές έχουν ήδη κινήσει τις διαδικασίες για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος πέντε ακόμη προσώπων, τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία και μέχρι στιγμής παραμένουν ασύλληπτα.

Διαβάστε επίσης