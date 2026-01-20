Βίντεο από την στρατηγική επιχείρηση της ΔΑΟΕ με στόχο τα παράνομα λογισμικά σε βενζινάδικα

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν εγκαταστήσει ειδικό παράνομο λογισμικό σε πρατήρια υγρών καυσίμων, μέσω του οποίου εξαπατούσαν συστηματικά τους καταναλωτές

Βίντεο από την ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) σήμερα έδωσε η ελληνική αστυνομία στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι έρευνες ήταν ταυτόχρονα σε πολλά σημεία της επικράτειας, σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, καθώς και στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με στόχο την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν εγκαταστήσει ειδικό παράνομο λογισμικό σε πρατήρια υγρών καυσίμων, μέσω του οποίου εξαπατούσαν συστηματικά τους καταναλωτές. Το συγκεκριμένο λογισμικό επέτρεπε την παράδοση μικρότερης ποσότητας καυσίμων από αυτήν που αναγραφόταν στις αντλίες και την οποία πλήρωναν οι πολίτες.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε περισσότερες από 30 ταυτόχρονες έρευνες σε πρατήρια, εταιρείες και οικίες, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 10 συλλήψεις εμπλεκομένων. Η επιχείρηση συνεχίζεται και αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία για τα αποτελέσματα των ερευνών.

