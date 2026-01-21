Θεσσαλονίκη: Διακοπές νερού σε περιοχές του κέντρου για 12 ώρες την Κυριακή

Πολύωρη διακοπή υδροδότησης σε μεγάλο τμήμα του κέντρου της Θεσσαλονίκης προγραμματίζει η ΕΥΑΘ ΑΕ, από την Κυριακή 25/1 στις 20:00 έως την επόμενη ημέρα στις 08:00, λόγω εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού διατομής Φ600 στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου - Ηφαιστίωνος, στην περιοχή από την οδό Αγγελάκη έως τη δυτική είσοδο.

Όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας, κατά τη διάρκεια των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στις περιοχές που περικλείονται από τις οδούς: Αγγελάκη - Εγνατία - Μοναστηρίου - Αναγεννήσεως - Δυτική Είσοδος - Ρωξάνης - 26ης Οκτωβρίου - Λεωφόρος Νίκης, καθώς και στις παρακείμενες οδούς του δήμου Θεσσαλονίκης.

Το έργο εντάσσεται στις παρεμβάσεις της ΕΥΑΘ για βελτιωμένη και αποτελεσματικότερη διαχείριση του νερού από τις δύο βασικές πηγές υδροδότησης, τον Αλιάκμονα και την Αραβησσό. Με την ολοκλήρωσή του, θα καλυφθούν οι περιοχές Συκιές, Άνω Πόλη, Επταπύργιο, Ξηροκρήνη, Αμπελόκηποι, Μενεμένη και Νεάπολη.

