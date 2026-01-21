Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (21/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
21/1/2026 6:30:00 πμ
21/1/2026 5:30:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΕΛΥΤΗ ΟΔΥΣΣΕΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ Κ. - ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΛΗΣ - ΣΕΦΕΡΗ Γ. - ΤΕΡΖΑΚΗ ΑΓΓ. - ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ ΑΝΔΡ. - ΒΙΚΕΛΑ ΔΗΜ. - ΣΟΥΡΗ Γ. - ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ - ΜΥΡΙΒΙΛΗ ΣΤΡΑΤΗ - ΠΑΛΑΜΑ Κ. - ΘΕΟΦΙΛΟΥ - ΚΟΡΝΑΡΟΥ Β. - ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ - ΒΡΕΤΑΚΟΥ ΝΝΙΚΗΦ. - ΡΙΤΣΟΥ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ - ΔΡΟΣΙΝΗ Γ. - ΚΟΥΛΟΥΡΗ - Λ.ΦΥΛΗΣ
26
Κατασκευές
21/1/2026 8:00:00 πμ
21/1/2026 11:00:00 πμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ έως κάθετο: ΚΑΤΩΝΟΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ
17
Κατασκευές
21/1/2026 8:00:00 πμ
21/1/2026 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΓΓ. ΒΛΑΧΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΔΡΟΣΣΟΥ έως κάθετο: ΑΔΡΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΔΡΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΜΠΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΜΠΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΔΡΙΑΝΟΥ έως : ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
60
Λειτουργία
21/1/2026 8:00:00 πμ
21/1/2026 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
59
Λειτουργία
21/1/2026 8:00:00 πμ
21/1/2026 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: ΜΙΧ. ΒΟΔΑ έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
57
Λειτουργία
21/1/2026 8:00:00 πμ
21/1/2026 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΔΙΓΚΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΙΠΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
58
Λειτουργία
21/1/2026 8:00:00 πμ
21/1/2026 11:00:00 πμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΑΝΘΥ. ΜΑΜΑΛΗ έως κάθετο: ΟΔΥΣΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΝΟ 28 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
54
Κατασκευές
21/1/2026 8:00:00 πμ
21/1/2026 12:00:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά οδός:ΠΡΩΤΕΩΣ ΝΟ 7 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΠΡΩΤΕΩΣ έως κάθετο: ΝΗΡΗΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
56
Κατασκευές
21/1/2026 8:00:00 πμ
21/1/2026 12:00:00 μμ
Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ, ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ, ΙΜΒΡΟΥ ΚΑΙ Λ.ΒΥΡΩΝΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.
52
Κατασκευές
21/1/2026 8:00:00 πμ
21/1/2026 2:30:00 μμ
ΙΛΙΟΥ
ΑΓΡΑΦΩΝ - ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΗΜΑΘΕΙΑΣ - ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
42
Κατασκευές
21/1/2026 8:00:00 πμ
21/1/2026 4:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΥΘΕΙΟΥ, ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Η Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΒΥΡΩΝΟΣ ΜΕ ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ.
54
Κατασκευές
21/1/2026 8:00:00 πμ
21/1/2026 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΓΑΛΛΗΝΗΣ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΣΚΥΡΟΥ - ΚΥΠΑΡΡΙΣΙΑΣ - ΑΛΚΥΟΝΗΣ - ΚΥΘΝΟΥ - ΚΙΜΩΛΟΥ - ΚΕΑΣ - ΑΓ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
341
Λειτουργία
21/1/2026 8:00:00 πμ
21/1/2026 6:00:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ
Κατασκευές
21/1/2026 8:30:00 πμ
21/1/2026 12:30:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΟ 1 έως κάθετο: ΠΛ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΒΑΛΑΣ απο κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΒΑΛΑ ΝΟ 67 από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: Π. ΚΩΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ απο κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΙΜΑΙΑΣ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΚΡΙΜΑΙΑΣ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ
55
Κατασκευές
21/1/2026 8:30:00 πμ
21/1/2026 12:30:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΜΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Π. ΚΩΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΒΑΛΑΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ απο κάθετο: ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ έως κάθετο: ΛΙΒΥΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΑΤΤΙΚΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ
55
Κατασκευές
21/1/2026 9:00:00 πμ
21/1/2026 1:00:00 μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΣ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΜΑΤΡΟΓΕΝΝΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΦΑΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΒΕΛΑΣΤΙΝΟΥ έως κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ έως κάθετο: ΧΑΝΙΩΝ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ
Λειτουργία
21/1/2026 10:00:00 πμ
21/1/2026 4:00:00 μμ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΑΣ.
43
Κατασκευές
21/1/2026 10:00:00 πμ
21/1/2026 4:00:00 μμ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΚΑΒΗΣ, ΟΡΦΕΩΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ, ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ, ΑΙΓΟΣΘΕΝΩΝ.
53
Κατασκευές
21/1/2026 11:30:00 πμ
21/1/2026 1:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 11:30 πμ έως: 01:30 μμ
61
Λειτουργία
21/1/2026 12:00:00 μμ
21/1/2026 3:00:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ - ΙΩΝΙΑΣ - 2η ΟΔΟΣ
30
Λειτουργία
21/1/2026 2:00:00 μμ
21/1/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΑΘΟΥ απο κάθετο: ΤΑΥΓΕΤΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ε. ΚΑΙΡΗ απο κάθετο: ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ έως κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
56
Λειτουργία