Διακοπές νερού την Τετάρτη (21/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΠΛ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ)
Κεραμεικού και Μυλλέρου
- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Α)
Λεωφ. Κύπρου και Κυπρίων Αγωνιστών
- ΓΛΥΦΑΔΑ
Κύπρου και Καράγιωργα Σάκη
- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
Καρπενησίου και Οδυσ. Ανδρούτσου
- ΦΙΛΟΘΕΗ
Νιόβης και Λουκή Ακρίτα
