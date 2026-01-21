Θεσσαλονίκη: 20χρονη κατήγγειλε τον σύντροφο της μητέρας της για σεξουαλική κακοποίηση

Τον σύντροφο της μητέρας της για σεξουαλική κακοποίηση κατά την τελευταία εξαετία, κατήγγειλε μία 20χρονη κοπέλα στη Θεσσαλονίκη.

Όπως έγινε γνωστό, η νεαρή φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι ο 71 ετών σύντροφος της μητέρας της προέβαινε κατ' επανάληψη σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της, από την ηλικία των 14 ετών. Κατά την ίδια, οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβαιναν όταν απουσίαζε η μητέρα από το σπίτι, ενώ ο άντρας την απειλούσε με μαχαίρι ώστε να μην αποκαλύψει τίποτα σε εκείνη.

Διαβάστε επίσης