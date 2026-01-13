Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 53χρονος καταδικασμένος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

Καταδικασμένος σε πολυετή κάθειρξη για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου συνελήφθη, το τελευταίο 24ωρο, στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 53χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων στην περιοχή της Ευκαρπίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του 53χρονου εκκρεμούσε απόφαση δικαστηρίου της Ρόδου, με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 16 ετών για γενετήσιες πράξεις και κατάχρηση ανηλίκου, όπου το θύμα δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, οι συγκεκριμένες πράξεις τελέστηκαν το 2020, στην Κω.

Ο 53χρονος οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

