Θεσσαλονίκη: Πέταξαν δέμα με κινητά και κάνναβη στις φυλακές Διαβατών - Δύο συλλήψεις

Χειροπέδες σε δύο άτομα πέρασαν αστυνομικοί, τα οποία πέταξαν δέμα εντός του αύλειου χώρου του Καταστήματος Κράτησης Διαβατών.

Όπως αναφέρει το voria.gr, πρόκεται για δύο Σέρβους, ηλικίας 43 και 25 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, για απόπειρα προμήθειας κινητού τηλεφώνου σε κρατούμενο καταστήματος κράτησης, απείθεια και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής (11/1), όταν οι δύο άντρες προσέγγισαν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο το Κατάστημα Κράτησης Διαβατών και ο 25χρονος προέβη στην ρίψη δέματος εντός του αύλειου χώρου των φυλακών.

Οι ύποπτες κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές από αστυνομικό της εξωτερικής φρούρησης, ο οποίος με άλλον συνάδελφο του επιχείρησαν να τους σταματήσουν, όμως τράπηκαν σε φυγή με το όχημα.

Το όχημα εντοπίστηκε έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών Ομάδας Πρόληψης Διαμεσολάβησης της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σε κοντινή απόσταση και σε έρευνα που διενεργήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του 43χρονου μικροποσότητα κοκαΐνης.

Ακολούθησε έρευνα από σωφρονιστικούς υπαλλήλους στους χώρους των φυλακών, όπου, χθες το μεσημέρι, βρέθηκε το ανωτέρω δέμα, το οποίο περιείχε:

5 κινητά τηλέφωνα,

6 καλώδια φορτιστών κινητών τηλεφώνων,

4 αντάπτορες φόρτισης κινητών τηλεφώνων,

4 κάρτες σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας και

Ποσότητα κάνναβης βάρους 7,9 γραμμαρίων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

