Ηράκλειο: 19χρονος έπεσε στο κενό από το άγαλμα του Βενιζέλου - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (13/1) στο Ηράκλειο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Λίγο μετά τη 01:30, ένας νεαρός άνδρας βρέθηκε στο κενό από σημείο των Ενετικών Τειχών, στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ο τραυματίας είναι 19 ετών και υπήκοος Γερμανίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν επισήμως διευκρινιστεί τα αίτια της πτώσης.

Το σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό. Cretalive.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, εξετάζεται το ενδεχόμενο απόπειρας αυτοκτονίας.

Το ύψος από το οποίο έπεσε υπολογίζεται στα 15 μέτρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί κυρίως στα κάτω άκρα.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες και μετέφερε τον 19χρονο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

*Με πληροφορίες από neakriti.gr

