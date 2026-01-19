Ρόδος: 21χρονη κατήγγειλε τον θείο της για σεξουαλική κακοποίηση

Μία υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης βλέπει το φως της δημοσιότητας στη Ρόδο, όπου 21χρονη γυναίκα κατήγγειλε τον θείο της για πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα.

Όπως αναφέρει η dimokratiki.gr, σύμφωνα με όσα κατέθεσε η γυναίκα, όλα συνέβησαν μέσα στην οικία της τις πρώτες πρωινές ώρες της 17/01/2026, όταν και ο 41χρονος θείος της μετέβη στο κρεβάτι όπου βρισκόταν και φέρεται να αποπειράθηκε να τη φιλήσει τουλάχιστον 3 φορές.

Η ίδια υποστηρίζει ότι δέχθηκε θωπείες σε διάφορα σημεία του σώματός της, καθώς και στα οπίσθια, ενώ έγινε προσπάθεια θώπευσης κάτω από το εσώρουχο. Σημείο που τονίζεται στην κατάθεση είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόταν η παθούσα, καθώς αναφέρεται ότι ήταν σε μέθη και κοιμόταν.

Μάλιστα, η γυναίκα αναζήτησε βιντεοληπτικό υλικό για να καταλάβει τι συνέβη και βλέποντάς το αναγνώρισε τον θείο της ως δράστη.

Αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του 41χρονου και τον συνέλαβαν, ενώ κατά την εξέτασή του, φέρεται να έκανε χρήση του δικαιώματος σιωπής.

Η Εισαγγελέας Υπηρεσίας άσκησε σε βάρος του 41χρονου κακουργηματικές διώξεις για την αποδιδόμενη πράξη. Από το σημείο αυτό και μετά, η υπόθεση περνά στο κρίσιμο στάδιο της δικαστικής αξιολόγησης, όπου θα συνεκτιμηθούν όλα τα δεδομένα και θα κριθεί η περαιτέρω ποινική μεταχείριση.

