Ισόβια και 16 χρόνια κάθειρξη σε 38χρονο για κατ’ εξακολούθηση βιασμό της 13χρονης θετής του κόρης

Ομόφωνα ένοχο έκρινε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω, έναν 38χρονο κατηγορούμενο για βιασμό της θετής του κόρης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφημερίδα «δημοκρατική» της Ρόδου, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για κατάχρηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος κατ’ εξακολούθηση με την επιβαρυντική περίσταση τέλεσης της πράξης από πρόσωπο που συνοικεί με την ανήλικη. Ένοχος κρίσθηκε ακόμη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση, με θύμα πριν και μετά τη συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας.

Στην απόφαση του δικαστηρίου επιβλήθηκε η ποινή της ισόβιας κάθειρξης και συνολική ποινή κάθειρξης 16 ετών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 360 ημερησίων μονάδων, προς 10 ευρώ ημερησίως.

Η 13χρονη κοπέλα , μετά από μάθημα σεξουαλικής αγωγής, αποφάσισε να μιλήσει στη μητέρα της μέσω μηνύματος, περιγράφοντας κακοποιητικές συμπεριφορές από τον θετό της πατέρα. Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη μετά από καταγγελία της 45χρονης συζύγου στην αστυνομία. Από εκείνο το σημείο, ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με εμπλοκή εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας και τις αναγκαίες ιατροδικαστικές εξετάσεις.

