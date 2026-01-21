Λαμία: Στα αζήτητα για 5η ημέρα ο άνδρας που πνίγηκε στα ιαματικά των Θερμοπυλών

Για 5η ημέρα παραμένει στα αζήτητα ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στην Ιαματική Πηγή Θερμοπυλών, το μεσημέρι της Παρασκευής (16/1).

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, μέχρι σήμερα, κανείς δεν τον έχει αναζητήσει ή έχει δηλώσει την εξαφάνισή του με την τοπική αστυνομία να συνεχίζει τις προσπάθειες ταυτοποίησής του.

Τα στοιχεία που βρήκαν οι αστυνομικοί στο λευκό βανάκι, με το οποίο φέρεται να έφτασε στις Ιαματικές Πηγές, παραπέμπουν σε Πολωνό τουρίστα. Από την περαιτέρω έρευνα με τη βοήθεια της Interpol βρέθηκε η ταυτότητα ενός 58χρονου υπηκόου Πολωνίας, ωστόσο δε βρέθηκαν συγγενείς και ακόμα και η λήψη dna δε θα είχε κάποιο άλλο δείγμα για να αντιστοιχηθεί.

Ως επίσημη αιτία θανάτου έχει καταγραφεί πνιγμός, κάτι που σημαίνει ότι ο άτυχος άνδρας από κάποια ξαφνική αδιαθεσία, από πολύωρη παραμονή στο ζεστό νερό ή ακόμη και από μέθη, καθώς τριγύρω βρέθηκαν άδεια κουτάκια μπύρας, να ζαλίστηκε και να βρέθηκε στο νερό όπου πνίγηκε.

Το επόμενο διάστημα θα είναι στη διάθεση των αρχών και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ωστόσο κρίσιμο παραμένει το θέμα εύρεσης συγγενών, για την παραλαβή και της σορού που παραμένει στο νεκροθάλαμο του Νοσοκομείου Λαμίας.

