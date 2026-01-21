Χανιά: Ένοχος κρίθηκε ο οδηγός της Πόρσε για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας

Ένοχο έκρινε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον 45χρονο οδηγό της Πόρσε, για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στη λεωφόρο Σούδας στα Χανιά και στοίχισε τη ζωή του 21χρονου Παναγιώτη Καρατζή.

Σύμφωνα με το flashnews, το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ καθ’ υποτροπή.

Η υπεράσπιση ζήτησε αναγνώριση του ελαφρυντικού της ειλικρινούς μεταμέλειας και υποστήριξε ότι αν η τροχαία είχε πράξει τα δέοντα, ο 45χρονος δεν θα βρισκόταν στη θέση του κατηγορουμένου. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα. Ακολούθως, ζητήθηκε αναστολή στην έφεση και κατ’ οίκον περιορισμός λόγω ψυχικής υγείας του κατηγορούμενου, αλλά και αυτά τα αιτήματα απορρίφθηκαν.

Η Εισαγγελέας κατά την αγόρευσή της τόνισε ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε τον κίνδυνο, καθώς λάμβανε αντιψυχωσική αγωγή που απαγόρευε την κατανάλωση αλκοόλ, αλλά αγνόησε τις οδηγίες, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και συνέχισε να οδηγεί επικίνδυνα.

Σημείωσε ότι ο 45χρονος παραβίασε τη συμφωνία να μην πάρει τα κλειδιά, προέβη σε αντικανονικές προσπεράσεις, επιτέθηκε σε άλλο οδηγό και τελικά προκάλεσε τη σύγκρουση που οδήγησε στο θάνατο του 21χρονου, ενώ προσπαθούσε να ρίξει ευθύνη σε τρίτο άτομο. Η εισαγγελέας χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του «τραγικά επικίνδυνη» και μοιραία για τον νεαρό.

Η απολογία του κατηγορουμένου

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός της Πόρσε ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια και από το κοινό, λέγοντας ότι «κατέστρεψα μια οικογένεια, κατέστρεψα το παιδί μου». Υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να δείξει έμπρακτη μεταμέλεια μέσα από τη φυλακή, αλλά σκέφτηκε να στείλει στεφάνι ή να ανάψει ένα κερί στη μνήμη του θύματος.

Η οικογένεια του θύματος και οι μάρτυρες στη δίκη

Οι γονείς του Παναγιώτη Καρατζή περιέγραψαν τη στιγμή που πληροφορήθηκαν τον θάνατο του παιδιού τους και τόνισαν ότι, σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα, ο 21χρονος δεν παραβίασε τη διαχωριστική λωρίδα. Ο πατέρας, σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, σχολίασε: «είναι δικαιοσύνη αυτή; Να βγάλει το παιδί ότι φταίει; Ντροπή!» και αποχώρησε από την αίθουσα.

Κατέθεσαν ο διασώστης που απεγκλώβισε τον 21χρονο, ένας οδηγός που είχε διαπληκτιστεί νωρίτερα με τον 45χρονο, καθώς και άτομα από το περιβάλλον του κατηγορουμένου που βρίσκονταν μαζί του εκείνο το βράδυ.

