Υποχρεωτικές αλυσίδες στην Καρδίτσα - Το χιόνι ξεπέρασε το ένα μέτρο σε ορεινές περιοχές

Ελεγχόμενη είναι η κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας από την έντονη χιονόπτωση που συνεχίζεται, τονίζει στο Αθηναϊκό -Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κώστας Τέλιος. Ο ίδιος αναφέρει επίσης πως 35 μηχανήματα της περιφερειακής Αρχής επιχειρούν από την αρχή εκδήλωσης του φαινομένου.

Η χιονόπτωση είναι έντονη και διαρκής στα ορεινά του νομού, ενώ στους αυχένες Αγίου Νικολάου και Τυμπάνου το χιόνι ξεπέρασε το ένα μέτρο.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας γίνεται γνωστό ότι με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, λόγω των καιρικών φαινομένων από την 14:45' ώρα σήμερα (21-01-2026) και μέχρι την ύφεση αυτών, απαγορεύθηκε προσωρινά η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος (φορτηγών, λεωφορείων κ.λπ.), μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε-65) από τη Χ/Θ 72,346 (Α/Κ Σοφάδων) έως και την Χ/Θ 46,900.

Σημειώνεται ότι για όλο το οδικό δίκτυο του νομού Καρδίτσας, είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.

