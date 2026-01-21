Ηράκλειο: Κομμάτι τσιμέντου έπεσε από γέφυρα πάνω σε παμπρίζ αυτοκινήτου

Επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (21/01) στο Ηράκλειο, όταν κομμάτι τσιμέντου έπεσε από τη γέφυρα πάνω από το πάρκο της Ερυθραίας σε αυτοκίνητο, σπάζοντας το παμπρίζ του.

Θύματα, ευτυχώς, δεν υπήρξαν, ωστόσο το συμβάν εγείρει ευλόγως το αίσθημα της ανησυχίας στους πολίτες.

Σχετική ανάρτηση έκανε ο Γιάννης Λιονάκης, πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΕΣΥΠΡΟΤΑ).

“Μέχρι πότε θα είμαστε τυχεροί;” αναρωτήθηκε ο ίδιος.

“Έπεσε κομμάτι τσιμέντου από γέφυρα και έσπασε παρμπρίζ αυτοκινήτου.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα.

Πόσες φορές ακόμα θα βασιζόμαστε στην τύχη;

Η έλλειψη ελέγχου και συντήρησης είναι κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές.

Νομίζω υπάρχει σχετικό πρόγραμμα. Δείτε το άμεσα!".

*Με πληροφορίες από cretalive.gr

