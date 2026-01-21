Φωτιά σε σπίτι στο Ηράκλειο τα ξημερώματα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία τα ξημερώματα της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου στο Τεφέλι Ηρακλείου όταν λίγο μετά τη 01:30 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αποθήκη σπιτιού, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ωστόσο παρά την γρήγορη κινητοποίηση η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στην αποθήκη αλλά και σε μέρος της κατοικίας που βρίσκεται δίπλα, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύσει ανθρώπινη ζωή.

Σύμφωνα με το neakriti.gr δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός από το συμβάν.

Η επιχείρηση κατάσβεσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία μετά από αρκετή ώρα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.