Φυλακές Κασσαβέτειας: Φωτιά σε θάλαμο ανηλίκων - Διερευνώνται κρούσματα φυματίωσης

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στις αγροτικές φυλακές Κασσαβέτειας, καθώς ξέσπασαν επεισόδια.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, εκδηλώθηκε φωτιά σε θάλαμο όπου κρατούνταν 11 ανήλικοι. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των φυλάκων, ενώ έσπευσε και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα, το οποίο προχώρησε σε γρήγορη κατάσβεση της φωτιάς.

Δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, ωστόσο οι κρατούμενοι του θαλάμου μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, καθώς είχαν εισπνεύσει μεγάλες ποσότητες καπνού.

Ανησυχία για κρούσματα φυματίωσης

Παράλληλα, έντονη ανησυχία έχει προκληθεί εξαιτίας κρουσμάτων φυματίωσης.

Σύμφωνα και πάλι με την ΕΡΤ, δύο κρατούμενοι διαγνώστηκαν με ενεργή φυματίωση το περασμένο Σάββατο αν και δεν επιβεβαιώνεται από τη διεύθυνση της φυλακής που τονίζεται ότι διερευνάται το όλο θέμα.

Σημειώνεται ότι, οι φυλακές Κασσαβέτειας λειτουργούν με πληρότητα που φτάνει το 113%, γεγονός που, σε συνδυασμό με τον συνωστισμό, τον ανεπαρκή αερισμό και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, αυξάνει τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου.

