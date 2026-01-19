Φυλακές Κασσαβέτειας: Κρατούμενοι διαγνώστηκαν με φυματίωση

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές υπηρεσίες του Βόλου, καθώς δύο κρατούμενοι των φυλακών Κασσαβέτειας διαγνώστηκαν με φυματίωση. Πρόκειται για έναν Έλληνα και έναν αλλοδαπό.

Όπως αναφέρει το gegonotanews.gr, οι Αρχές αναζητούν και τρίτο άτομο εκτός φυλακών που ενδεχομένως να ήρθε σε επαφή με έναν εκ των δυο ασθενών σε επισκεπτήριο και υπάρχει κίνδυνος να φέρει το βακτήριο.

Ενεργή λοίμωξη από φυματίωση

Οι δύο κρατούμενοι εντοπίστηκαν το περασμένο Σάββατο (17/1) με ενεργή λοίμωξη από φυματίωση και αμέσως οι υπηρεσίες υγείας τέθηκαν σε συναγερμό καθώς οι συνθήκες σωνωστισμού - πληρότητα σε αριθμό φυλακισμένων 113%-, ο κακός αερισμός και το προβληματικό βιοτικό επίπεδο ευνοεί την εξάπλωση, καθιστώντας τις φυλακές ευάλωτες για μετάδοση.

Συγχρόνως, σε κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Αλμυρού δόθηκε εντολή να προχωρήσει σε δοκιμασία Mantoux στους κρατούμενους της φυλακής, για τον εντοπισμό ατόμων που φέρουν το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης χωρίς να σημαίνει ότι νοσούν από αυτό.

Μπορεί να μην αισθάνονται άρρωστοι, να μην έχουν συμπτώματα, παρά μόνο θετική δερμοαντίδραση Mantoux, πράγμα που θα διαπιστωθεί άμεσα και αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας.

Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται κρίσιμα προκειμένου να εντοπιστεί αν η νόσος είναι ενεργή αλλά και αν οι δύο κρατούμενοι που διαγνώστηκαν θετικοί μπορούν να τη μεταδώσουν.

Οι κρατούμενοι, οι φύλακες αλλά και όλο το πολιτικό προσωπικό της φυλακής θα υποβληθούν προληπτικά σε ακτινογραφίες στο Κέντρο Υγείας προκειμένου να εκμηδενιστεί ο κίνδυνος για εξάπλωση της νόσου.

