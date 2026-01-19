Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: «Ήταν φίλοι πάνω από 10 χρόνια», λέει εξάδερφος του θύματος

Φίλοι φαίνεται πως ήταν δράστης και θύμα της υπόθεσης δολοφονίας στην Αιτωλοακαρνανία, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Το γεγονός αυτό επιβεβαίωση μιλώντας στο MEGA και στην εκπομπή «Live News», ο εξάδερφος και κουμπάρος του θύματος, Κώστας Αλεξανδρής, ο οποίος ανέφερε ότι θύτης και θύμα «ήταν φίλοι πάνω από 10 χρόνια».

Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν γνώριζε «αν υπήρχε ένταση μεταξύ τους» τον τελευταίο καιρό, ωστόσο «αυτό που ξέρω είναι ότι αν υποθέσουμε ότι ήθελε να κάνει κάτι ο εξάδερφός μου θα το έκανε τον πρώτο καιρό», είπε επιβεβαιώνοντας ότι η σύζυγος του θύματος διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τον δράση.

«Έχει περάσει πλέον ένας χρόνος. Αν είχε σκοπό να κάνει κάτι θα το έκανε τον πρώτο καιρό», επανέλαβε, υπογραμμίζοντας ότι «υπήρχαν τα προβλήματα που ξέρετε όλοι. Ο εξάδερφός μου μάζεψε την οικογένειά του και συνέχισε».

Ο ίδιος εξέφρασε και την πεποίθηση πως «δεν ήταν ραντεβού θανάτου», ενώ ανέφερε ότι το θύμα είχε αναλάβει την επιμέλεια του παιδιού όσο ήταν σε διάσταση με τη σύζυγό του. «Αυτός μεγάλωνε το παιδί όταν ήταν σε διάσταση με τη σύζυγό του. Αγαπούσε πάρα πολύ το παιδί του», είπε χαρακτηριστικά και κατέληξε λέγοντας ότι θύτης και θύμα δεν είχαν ούτε οικονομικές διαφορές.

