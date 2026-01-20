Ηράκλειο: Επιχείρηση διάσωσης... προβάτων από την 3η ΕΜΑΚ - Εγκλωβίστηκαν σε γκρεμό

Επιχείρηση για τη διάσωση... προβάτων έστησαν μέλη της 3ης ΕΜΑΚ στο Ηράκλειο.

Τα πρόβατα εγκλωβίστηκαν στα βράχια, σε ύψος περίπου 15 μέτρων από τη θάλασσα, βόρεια του αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν. Καζατζάκης».

Τα στελέχη της ΕΜΑΚ χρειάστηκαν ώρες για να καταφέρουν να απομακρύνουν τα περίπου 15 ζώα που είχαν φθάσει στο γκρεμό και αδυνατούσαν να γυρίσουν πίσω, όμως η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία, με τα ζώα να επιστρέφουν στη βάση τους, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Διαβάστε επίσης