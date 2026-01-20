Ηράκλειο: Γαμπρός πήγε στον γάμο με... νεκροφόρα

Ένα παράδοξο περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στις Κάτω Γούβες Ηρακλείου, καθώς ένας γαμπρός αποφάσισε να πάει στον γάμο του με έναν κάθε άλλο παρά... συνηθισμένο τρόπο.

Ο γαμπρός έφτασε, μεν στην εκκλησία με παραδοσιακή φορεσιά και με συνοδεία μουσικών οργάνων όπως προστάζει το έθιμο, το μέσο που επέλεξε, όμως για να μεταβεί μέχρι εκεί ξάφνισε τους πάντες.

Και αυτό, γιατί ο γαμπρός έφτασε στον γάμο με... νεκροφόρα!

