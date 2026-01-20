Ηράκλειο: Βγήκε από τη ΜΕΘ η νεαρή γιατρός με τη μηνιγγίτιδα - Συνεχίζει να νοσηλεύεται

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η νεαρή γιατρός που νοσηλευόταν σε ΜΕΘ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με μηνιγγίτιδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το τοπικό μέσο patris.gr, η 25χρονη βγήκε από τη ΜΕΘ και νοσηλεύεται πλέον σε κλινική του νοσοκομείου.

Η γιατρός που κάνει την ειδικότητά της στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ στις 15 Ιανουαρίου και διασωληνώθηκε.

«Ξεπέρασε τον κίνδυνο, αποσωληνώθηκε και ήδη βρίσκεται για αποθεραπεία σε κλινική του Πανεπιστημιακού», είπε στο patris.gr η διευθύντρια της Εντατικής καθηγήτρια Ευμορφία Κονδύλη.

