Κινηματογραφική καταδίωξη στο κέντρο του Ηρακλείου: Η στιγμή της σύλληψης του μεθυσμένου οδηγού

Σε βίντεο καταγράφηκε η στιγμή της σύλληψης του μεθυσμένου οδηγού, μετά την κινηματογραφική καταδίωξη που σημειώθηκε στο Ηράκλειο τα ξημερώματα της Κυριακής.

Υπενθυμίζεται πως ο 43χρονος, που σκόρπισε τον τρόμο, κατέληξε… πάνω σε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ..

Στο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί να καλούν τον οδηγό να βγει από το όχημά του. Τον ακινητοποιούν και του περνούν χειροπέδες. Ακολουθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος στο όχημά του.

Δείτε το βίντεο του creta24.gr:

Η τρελή πορεία του μεθυσμένου οδηγού και η καταδίωξη

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (18/1). Αστυνομικοί της τροχαίας, ζήτησαν από τον 43χρονο οδηγό να σταματήσει, προκειμένου να ελεγχθεί, όμως εκείνος δεν συμμορφώθηκε στο σήμα τους και αποπειράθηκε να διαφύγει.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν τον 43χρονο ο οποίος ακολούθησε μία τρελή πορεία με επικίνδυνους ελιγμούς, υψηλή ταχύτητα και παραβιάζοντας τα κόκκινα φανάρια.

Η καταδίωξη των αστυνομικών ήταν κινηματογραφική. Ο 43χρονος έτρεχε τόσο, που το αυτοκίνητό του ξεκίνησε να κάνει διακοπές στην πορεία του. Τελικά έπεσε πάνω σε ένα περιπολικό του ΤΑΕ Ηρακλείου και από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο που διενεργήθηκε από τους αστυνομικούς ο 43χρονος δεν έφερε δίπλωμα οδήγησης και είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ «που παραλίγο να χαλάσει το μηχάνημα του αλκοτέστ», όπως σχολίασαν χαρακτηριστικά αστυνομικές πηγές στο Creta24. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο 43χρονος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ με την συσκευή αλκοολομέτρησης να φτάνει οριακά στην μέγιστη ένδειξή της, δηλαδή κοντά στα 2,00 mg/L (χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα).

Στη φυλακή ο 43χρονος

Σε βάρους του επιβλήθηκαν υπέρογκα πρόστιμα, ενώ σήμερα δικάστηκε στο Αυτόφωρο.

Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 29 μηνών. Μάλιστα, από την ποινή, οι δύο μήνες θα εκτιθούν άμεσα, καθώς η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Διαβάστε επίσης