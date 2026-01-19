Ηράκλειο: Στη φυλακή για δύο μήνες ο μεθυσμένος οδηγός που έπεσε πάνω σε περιπολικό

Στη φυλακή οδηγείται ο 43χρονος οδηγός, ο οποίος τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή είχε σπείρει τον τρόμο στους δρόμους της πόλης του Ηρακλείου, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ και προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές.

Ο 43χρονος, πατέρας δύο παιδιών, δικάστηκε στο Αυτόφωρο και το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 29 μηνών, διατάσσοντας να εκτίσει τους δύο μήνες της ποινής του στη φυλακή, κρίνοντας ιδιαίτερα σοβαρές τις πράξεις του.

Νωρίτερα ο 43χρονος, που δεν έλαβε υπόψη το σήμα αστυνομικού της Τροχαίας για να σταματήσει για έλεγχο, φέρεται να παραβίασε απαγορευτικές πινακίδες, ερυθρούς σηματοδότες, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα με επικίνδυνους ελιγμούς στην οδό Κονδυλάκη, στην Σμπώκου και σε άλλους πολυσύχναστους δρόμους, μέχρι που τελικά έπεσε πάνω σε υπηρεσιακό όχημα της Αστυνομίας, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου χωρίς συνήγορο υπεράσπισης, ζήτησε συγγνώμη και υποστήριξε ότι βρισκόταν σε πρόγαμο, όπου κατανάλωσε αλκοόλ, χωρίς –όπως ανέφερε– να αντιληφθεί ότι είχε πιει τόσο ώστε να μην είναι σε θέση να οδηγήσει.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι δεν είδε τους αστυνομικούς να του κάνουν σήμα για έλεγχο και ότι δεν πέρασε με κόκκινο φανάρι, αλλά με πορτοκαλί. Δήλωσε μετανιωμένος , ωστόσο οι εξηγήσεις του δεν φαίνεται να έπεισαν το δικαστήριο, που στέλνει τον 43χρονο στη φυλακή για δύο μήνες.

