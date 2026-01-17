Ηράκλειο: Ατύχημα στο λιμάνι για 47χρονο οδηγό φορτηγού - Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο

Ατύχημα σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (17/1) στο λιμάνι Ηρακλείου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 47χρονου οδηγού φορτηγού οχήματος.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το περιστατικό συνέβη κατά τη διαδικασία ζύγισης του φορτηγού στην πλάστιγγα του λιμένα. Ο οδηγός φέρεται να γλίστρησε στην πλαϊνή σκάλα του οχήματος, χάνοντας την ισορροπία του και πέφτοντας στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί πόδι.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ, όπου και νοσηλεύεται για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση και περίθαλψη.

Για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

