Χίος: Επεισοδιακή καταδίωξη ταχύπλοου με μετανάστες τη νύχτα - Συνελήφθη 26χρονος διακινητής

Ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, το οποίο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις δυτικές ακτές της Χίου εντόπισε τις βραδινές ώρες της Παρασκεύης σκάφος του ελληνικού Λιμενικού, που βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία ο χειριστής του ταχύπλοου προσγειάλωσε το σκάφος, στην παραλία Μερσινίδι της Χίου, όπου όλοι οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν και τράπηκαν σε φυγή. Κατόπιν χερσαίων ερευνών εντοπίστηκαν από στελέχη της Λιμενικής Αρχής, με τη συνδρομή στελεχών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου συνολικά 37 αλλοδαποί (15 άντρες, 7 γυναίκες και 14 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Χίου.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ένας 26χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Ιράν) εκ των ανωτέρω, για παράβαση του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διακίνηση παράτυπα μεταναστών στην ελληνική επικράτεια στερούμενων νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων» και του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδο στην ελληνική επικράτεια», καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων. Το ταχύπλοο σκάφος κατασχέθηκε.

