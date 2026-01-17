Τραγωδία στο Σκαλάνι Ηρακλείου: Αιφνίδιος θάνατος 59χρονου

Πρόωρο τέλος είχε ένας 59χρονος άνδρας ο οποίος έφυγε από τη ζωή το βράδυ του Σαββάτου (17/1) στο σπίτι του στο Σκαλάνι Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο άτυχος άνδρας έπεσε για να κοιμηθεί αλλά δεν ξανασηκώθηκε.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο 59χρονος δεν αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας. Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό είχε υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις ρουτίνας και είχε αποδειχθεί ότι ήταν υγιής.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές, δυστυχώς όμως, ήταν ήδη πολύ αργά για την παροχή της οποιασδήποτε συνδρομής στον άτυχο άνδρα.

Ο θάνατος του 59χρονου χαρακτηρίζεται αιφνίδιος.

